МИД России призвал международное сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду
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В МИД заявили, что украинские войска вымещают на мирных жителях России злость из-за своих провалов на фронте.
При этом, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, атака ВСУ по Белгороду показала преступную роль коллективного Запада во главе с США.
«МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание», — говорится в заявлении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН сегодняшний удар ВСУ по Белгороду.