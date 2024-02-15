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МИД России призвал международное сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду

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МИД России призвал международное сообщество выступить с осуждением ударов украинской армии по мирным районам Белгорода.
МИД России призвал международное сообщество осудить удары ВСУ по Белгороду
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

В МИД заявили, что украинские войска вымещают на мирных жителях России злость из-за своих провалов на фронте.

При этом, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, атака ВСУ по Белгороду показала преступную роль коллективного Запада во главе с США.

«МИД России решительно осуждает это чудовищное преступление против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Оно будет должным образом расследовано, а совершившие его лица понесут суровое наказание», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН сегодняшний удар ВСУ по Белгороду.

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