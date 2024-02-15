Захарова: Москва вынесет на обсуждение Совбеза ООН удар ВСУ по Белгороду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН сегодняшний удар ВСУ по Белгороду.

Об этом она написала в своём Telegram.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребёнка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — указала Захарова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек.