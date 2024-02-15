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Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода погибли пять человек, 18 пострадали

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RT
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек.
Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода погибли пять человек, 18 пострадали
  • РИА Новости
  • © Антон Вергун

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО работала по 14 воздушным целям.

В числе пострадавших пятеро детей. Им оказывают необходимую помощь. 

Ранее в экстренных службах заявили RT, что более пяти человек уже поступили в больницы после обстрела украинцами Белгорода.

При этом губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате удара украинцев из РСЗО по Белгороду много жертв.

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