Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода погибли пять человек, 18 пострадали
- РИА Новости
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО работала по 14 воздушным целям.
В числе пострадавших пятеро детей. Им оказывают необходимую помощь.
Ранее в экстренных службах заявили RT, что более пяти человек уже поступили в больницы после обстрела украинцами Белгорода.
При этом губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате удара украинцев из РСЗО по Белгороду много жертв.