Гладков: при обстреле ВСУ Белгорода погибли пять человек, 18 пострадали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО работала по 14 воздушным целям.

В числе пострадавших пятеро детей. Им оказывают необходимую помощь.

Ранее в экстренных службах заявили RT, что более пяти человек уже поступили в больницы после обстрела украинцами Белгорода.

При этом губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате удара украинцев из РСЗО по Белгороду много жертв.