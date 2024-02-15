Губернатор Курской области заявил о большом числе жертв обстрела ВСУ Белгорода

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате удара украинцев из РСЗО по Белгороду много жертв.

«Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьёт по скоплению мирных жителей», — написал он в Telegram.

Глава Курской области выразил свои глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей региона и заявил о готовности оказать любую помощь, если потребуется.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Белгороду по меньшей мере два человека погибли.