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Губернатор Курской области заявил о большом числе жертв обстрела ВСУ Белгорода

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате удара украинцев из РСЗО по Белгороду много жертв.
Губернатор Курской области заявил о большом числе жертв обстрела ВСУ Белгорода
  • globallookpress.com

«Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьёт по скоплению мирных жителей», — написал он в Telegram.

Глава Курской области выразил свои глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей региона и заявил о готовности оказать любую помощь, если потребуется.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Белгороду по меньшей мере два человека погибли.

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