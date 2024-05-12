Минобороны: фрагменты сбитой ракеты ВСУ «Точка-У» попали в дом в Белгороде
- РИА Новости
Как утверждает министерство, террористическая атака была совершена около 11:40.
«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом в городе Белгороде», — говорится в заявлении.
Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.
Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.