Минобороны: фрагменты сбитой ракеты ВСУ «Точка-У» попали в дом в Белгороде

Украинские войска нанесли удары по жилым кварталам Белгорода из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire, сообщает Министерство обороны России. В ходе отражения атаки сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

Как утверждает министерство, террористическая атака была совершена около 11:40.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом в городе Белгороде», — говорится в заявлении.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.