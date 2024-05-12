RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: фрагменты сбитой ракеты ВСУ «Точка-У» попали в дом в Белгороде

Короткая ссылка
Украинские войска нанесли удары по жилым кварталам Белгорода из ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire, сообщает Министерство обороны России. В ходе отражения атаки сбито 12 ракет, при этом фрагменты одной из уничтоженных ракет «Точка-У» попали в жилой дом.
Минобороны: фрагменты сбитой ракеты ВСУ «Точка-У» попали в дом в Белгороде
  • РИА Новости

Как утверждает министерство, террористическая атака была совершена около 11:40.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом в городе Белгороде», — говорится в заявлении.

Днём 12 мая подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в Белгороде.

Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате прямого попадания на Харьковской горе обрушился весь подъезд многоэтажки с десятого по первый этаж.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить