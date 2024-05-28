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Путин: России понадобится зона безопасности при применении дальнобойного оружия

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Москве придётся вновь принимать решение о зоне безопасности в случае разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.
Путин: России понадобится зона безопасности при применении дальнобойного оружия
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Он сказал, что действия ВС России на Харьковском направлении связаны с необходимостью создать санитарную зону.

«То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — отметил Путин.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты передадут Украине «столь необходимые» ракеты большой дальности, а также высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и прочее вооружение.

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