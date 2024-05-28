Путин: России понадобится зона безопасности при применении дальнобойного оружия
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Он сказал, что действия ВС России на Харьковском направлении связаны с необходимостью создать санитарную зону.
«То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — отметил Путин.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты передадут Украине «столь необходимые» ракеты большой дальности, а также высокоточные артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и прочее вооружение.