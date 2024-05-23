Элемент шантажа: зачем министр обороны Великобритании призвал нейтральные страны вступить в НАТО

Нейтральные страны, которые не входят в НАТО, но пользуются его ядерным зонтиком, должны вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Издание Politico сообщило, что в таком сценарии речь идёт об Австрии, Швейцарии, Ирландии и Мальте. Ранее во Франции уже предлагали распространить свой ядерный зонтик на весь ЕС, однако идея была раскритикована. Эксперты отмечают, что Шэппс пытается надавить на оставшиеся в Европе нейтральные страны и привлечь их к помощи НАТО, однако считают такой сценарий нереалистичным.

Нейтральные страны в Европе, которые пользуются ядерным зонтиком НАТО, должны присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Его слова приводит Politico.

«Я считаю, что в ряды НАТО нужно принять всех, кто пользуется преимуществами защиты, предоставляемой зонтиком альянса. Некоторые европейские страны, по сути, извлекают выгоду из того, что НАТО их прикрывает, они пользуются привилегиями свободы и вместе с тем отказываются примыкать к континентальному коллективному сдерживанию. Но когда волк стоит у задних ворот европейской безопасности, о нейтральности не может быть и речи», — цитирует его издание.

Politico отмечает, что Шэппс не назвал конкретные страны, однако в Европе речь идёт прежде всего об Ирландии, Мальте, Австрии и Швейцарии.

Условный зонтик

Напомним, что в Североатлантическом альянсе действует программа совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing). Она подразумевает распределение между членами НАТО «выгоды, ответственности и рисков ядерного сдерживания».

Для применения ядерного оружия альянсу требуется одобрение так называемой Группы ядерного планирования (Nuclear Planning Group — NPG), куда входят все члены организации, а также разрешение президента США и премьер-министра Великобритании.

Штаб-квартира НАТО

AP

В свою очередь, согласно британской ядерной доктрине, Лондон может использовать своё ядерное оружие и для защиты союзников по Североатлантическому альянсу.

«Британские средства ядерного сдерживания в оперативном плане независимы. Только премьер-министр может санкционировать применение нашего ядерного оружия, даже если оно развёрнуто в рамках ответных действий НАТО. Мы могли бы рассматривать возможность использования своего ядерного оружия лишь в крайнем случае самообороны, в том числе ради защиты своих союзников по НАТО», — говорится в соответствующем разделе на сайте британского правительства.

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При этом издание Politico ранее отмечало, что в экспертных и политических кругах мало кто верит, что Лондон действительно готов применить своё стратегическое ядерное оружие в ответ на нападение на какую-либо из стран НАТО, а не на Великобританию напрямую.

«Что бы там ни говорилось в рамках официального политического курса Великобритании, практически невозможно представить, чтобы она воспользовалась своим ядерным оружием в случае нападения на одного из союзников по НАТО, а не при нападении на неё», — отмечал в своей статье для Politico профессор Оксфордского университета Деррик Уайатт.

Кроме Великобритании, единственной ядерной державой в Европе является Франция, которая обладает более значительным арсеналом. Согласно открытым данным, в её распоряжении имеется около 290 ядерных боеголовок. В качестве средств доставки Франция использует баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок, и крылатые ракеты воздушного базирования.

При этом Париж не является частью Группы ядерного планирования НАТО.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за начало дискуссии о противоракетной обороне, об оружии большой дальности, а также о ядерном оружии. Он пояснил, что Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне.

Его слова подверглись резкой критике со стороны как правых, так и левых политиков во Франции. Представители различных партий обвинили Макрона в том, что он создаёт угрозу безопасности Франции.

С критикой выступили глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и представитель партии в Европарламенте Тьери Мариани. В свою очередь, глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано подчеркнула, что французы не собираются начинать ядерную войну ради другого государства.

Глава избирательного списка партии «Республиканцы» Франсуа-Ксавье Беллами сказал, что распространение французского ядерного зонтика на другие страны будет угрожать суверенитету и безопасности Франции. Он подчеркнул, что ядерное оружие и фактор сдерживания связаны с особенностями принятия решений на государственном уровне, которые у всех государств — членов Евросоюза разные.

Макрон уже высказывал идею европейского ядерного сдерживания под эгидой Парижа в 2020 году. Однако тогда это предложение было отвергнуто Германией.

Вступление по принуждению

Евросоюз уже практически полностью слился с НАТО, а реализация предложения Гранта Шэппса окончательно завершит этот процесс, считает военный эксперт и политолог Иван Коновалов.

«В Европе уже практически не осталось нейтральных стран, в Западной Европе в особенности, и на них оказывается серьёзное давление. Евросоюз фактически сливается с Североатлантическим альянсом. Однако стоит помнить, что Грант Шэппс вообще не разбирается в военном деле, что всем хорошо известно. Это случайный человек, который регулярно говорит глупости на своём высоком уровне. Например, Австрия не пользуется никаким ядерным зонтиком, потому что, кроме нейтрального статуса, она является членом конвенции о нераспространении ядерного оружия. Непонятно, что в таком случае Шэппс имеет в виду», — констатировал политолог.

Заявление Шэппса мотивировано политически, так как перечисленные в публикации Politico кандидаты никакой военной ценности для альянса не представляют, отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Заявление с политической точки зрения понятное, это призыв к дальнейшей централизации НАТО. Однако с практической точки зрения оно малореализуемо. Такие страны, как Австрия, Швейцария, Ирландия и тем более Мальта, ни в каком качестве не заявляют о планах присоединиться к альянсу. Даже у стран, которые захотели это сделать — Финляндии и Швеции, — на это ушло достаточно много времени», — напомнил эксперт.

Шэппс хочет присоединить их к НАТО, чтобы облегчить военный транзит войск альянса по континенту, при этом манипулируя концепцией ядерного зонтика, пояснил Сергей Ермаков.

«В этом есть элемент шантажа, чтобы принудить эти страны если не полностью вступить в альянс, то оказывать ему помощь и содействие, предоставлять территорию для передвижения войск, инфраструктуру, воздушное пространство, в том числе для стратегических бомбардировщиков США. Речь идёт именно об этом: он пытается заставить их больше взаимодействовать с НАТО», — сказал собеседник RT.

Подключение нейтральных стран к деятельности альянса будет нарушать множество соглашений, в первую очередь о нераспространении ядерного оружия, добавил Сергей Ермаков.

«Это подрывает все известные принципы международного права и Устав ООН. Такой шаг не будет способствовать стабильности и безопасности в Европе. Однако присоединение к НАТО новых нейтральных стран — это вопрос отложенной перспективы. Упомянутые государства явно не демонстрируют к этому интереса на уровне граждан или политических элит. Там понимают, что нейтральный статус для них более выгоден. Грант Шэппс своим заявлением решил надавить на них, провести психологическую операцию. Запад хочет набрать в свои ряды как можно больше участников для борьбы с геополитическими соперниками — Россией и Китаем», — заключил эксперт.