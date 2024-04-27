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Макрон призвал обсудить будущее европейской обороны

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Французский лидер Эммануэль Макрон предложил лидерам других стран приступить к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.
Макрон призвал обсудить будущее европейской обороны
  • AP

Слова президента приводит новостной портал DNA.

Макрон считает, что пришло время для обсуждения противоракетной обороны, оружия большой дальности, а также ядерного оружия с участием стран, обладающих им или имеющих на своей территории ядерные вооружения США.

«Нужно обсудить всё это и понять, что нас защищает», — подчеркнул президент Франции.

Ранее Макрон заявил, что общая стратегия обороны Евросоюза, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволит выстроить гарантии безопасности.

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