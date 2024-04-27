Макрон призвал обсудить будущее европейской обороны
- AP
Слова президента приводит новостной портал DNA.
Макрон считает, что пришло время для обсуждения противоракетной обороны, оружия большой дальности, а также ядерного оружия с участием стран, обладающих им или имеющих на своей территории ядерные вооружения США.
«Нужно обсудить всё это и понять, что нас защищает», — подчеркнул президент Франции.
Ранее Макрон заявил, что общая стратегия обороны Евросоюза, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволит выстроить гарантии безопасности.