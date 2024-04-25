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Макрон: ядерное оружие Франции позволит выстроить гарантии безопасности

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что общая стратегия обороны Евросоюза, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволит выстроить гарантии безопасности.
Макрон: ядерное оружие Франции позволит выстроить гарантии безопасности
  • AFP
  • © Christophe PETIT TESSON

Об этом он сказал во время выступления в Сорбонне, которое транслировалось в аккаунте президента в социальной сети Х.

По его словам, Франция также обладает ядерным потенциалом, который является важным элементом обороны Европы.

Макрон объяснил, что благодаря этому Париж сможет выстроить гарантии безопасности, которых ждут все повсюду в Европе, а также соседские отношения с Россией.

Ранее экс-глава Минобороны Франции Эрве Морен заявил, что у французской армии скудные запасы боеприпасов — не стоит провоцировать Россию.

Первый зампредставителя России Дмитрий Полянский отмечал, что риторика французской власти рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны.

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