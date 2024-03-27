Экс-глава Минобороны Франции призвал не провоцировать Россию

У французской армии скудные запасы боеприпасов — не стоит провоцировать Россию, заявил экс-глава Минобороны Франции Эрве Морен.

«У нас очень небольшой запас ракет и снарядов, который связан с нашей моделью организации вооружённых сил... Провоцирование России является бесполезным и опасным, так как она является ядерной державой, обладающей как стратегическим, так и тактическим оружием», — сказал Морен в интервью Le Point.

Он отметил, что у Франции достаточно сил для действий в Африке, а для остальных задач есть НАТО.

Морен также раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за его позицию по поддержке Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США.