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Экс-глава Минобороны Франции раскритиковал Макрона за позицию по Украине

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Экс-глава Минобороны Франции Эрве Морен раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за его позицию по поддержке Украины.
Экс-глава Минобороны Франции раскритиковал Макрона за позицию по Украине
  • AP

«Это провокации короля-ребёнка, которые он делает с первых дней своего мандата», — сказал он в интервью газете Le Point, комментируя заявления Макрона относительно возможности отправки войск на Украину.

По мнению Морена, подобная риторика чревата «изоляцией Франции».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США.

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