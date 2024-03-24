Лавров: Макрон говорит об отправке войск НАТО на Украину, чтобы понравиться США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о возможной отправке военных НАТО на Украину, чтобы понравиться США. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

В интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма «Белград» телеканала «Россия 1» он сказал, что таким образом французский президент также пытается спровоцировать союзников по НАТО.

«Все разговоры Макрона за последние несколько лет (а он периодически их оживлял в медийном пространстве) о создании некой стратегической автономии — всё это оказалось пшиком», — отметил министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что Запад решит отправить войска на Украину через три месяца.