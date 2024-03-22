Орбан допустил, что Запад решит отправить войска на Украину через три месяца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся на Украине через два-три месяца.

«Самое тревожное — то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможной отправке западных войск на Украину.

Орбан напомнил, что власти ФРГ ранее отказывались отправлять Украине «смертоносное оружие».

«А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы или, как минимум, далеко вглубь России», — заявил он.

Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннетт, комментируя RT заявления стран Запада о якобы подготовке России к конфликту с НАТО, заявил, что никакой европеец не желает войны, этого хотят только «военные паразиты».

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону предупредил, что отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.