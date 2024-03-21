Никакой европеец не желает войны, этого хотят только «военные паразиты», заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт, комментируя RT заявления стран Запада о якобы подготовке России к конфликту с НАТО.

«Это скоординированная психологическая операция, над которой французы, поляки, немцы, британцы и американцы тайно работают в попытках перекинуть каждый блеф, каждую угрозу, каждую возникающую негативную возможность на Россию», — сказал Беннетт.

По словам собеседника, НАТО, европейские и американские объединения надеются, что их «неистовые истерики» и «трепание нервов» смогут запугать Россию.

«Или заставить её сказать: «Успокойтесь, мы не будем наступать, мы не будет уничтожать нацистов, мы не будем вычищать Украину, если вы так скажете», — сказал бывший военный.

Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону отмечал, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.