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Полянский: риторика Парижа рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны

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Риторика французской власти рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны, предупредила миссия Российской Федерации в ООН. Такое заявление сделал первый зампредставителя России Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности на тему «Ядерное разоружение и нераспространение».
Полянский: риторика Парижа рискует ввергнуть мир в пучину ядерной войны
  • AP

«Видим и нарастание безответственной риторики в Париже, рискующее ввергнуть мир в пучину ядерной войны», — сказал дипломат.

Полянский напомнил и о том, с какой лёгкостью были готовы нажать на «ядерную кнопку» в Лондоне. Глава Пентагона Ллойд Остин тоже заявлял об использовании «полного набора военных средств, включая ядерное оружие» в рамках расширенного сдерживания на Корейском полуострове, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху грозил, что «Иран должен столкнуться с реальной ядерной угрозой», добавил он.

Как ранее отметил президент Владимир Путин, в ситуации вокруг Франции ещё не всё потеряно — она могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании на Украине.

Газета The Telegraph ранее предположила, что смена тона высказываний французского президента Эммануэля Макрона относительно украинского конфликта объясняется тем, что он стремится вернуть Франции авторитет и статус доминирующей силы в Европейском союзе.

В частности, Макрон допустил проведение операций для «противостояния российским войскам» на Украине.

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