На фестивале «RT.Док: Время наших героев» покажут фильм «Я иду домой»
«Почему фильм назван «Я иду домой»? Выбранные герои, которые участвовали в специальной военной операции непосредственно у меня в подразделении, родом с Украины. И в данный момент они выполняют задачи, начиная с 2014 года продолжают их выполнять. По сути, они движутся к своему дому», — рассказал командир разведроты с позывным Гон.
Получить билет для просмотра фильма можно на сайте фестиваля.
На ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» открылся фестиваль «RT.Док: Время наших героев».
Ранее замминистра обороны Анна Цивилёва напомнила о важности сохранения исторической памяти.