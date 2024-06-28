Цивилёва заявила о важности сохранения истории через документальные фильмы
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Соответствующее заявление было сделано во время международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев».
«Историю о наших героях, которая происходит сейчас, очень важно сохранить на многие десятки, сотни лет. Мы это можем сделать, снимая фильмы, делая постановки, издавая книги», — отметила Цивилёва.
Ранее в Москве на ВДНХ открылся международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев».