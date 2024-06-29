Армия Израиля заявила, что нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.
Отмечается, что удары были нанесены в том числе по военному объекту в районе Зибкин, двум объектам оперативной инфраструктуры в районах Хиам и Хула, а также по военному объекту в районе Одайсех.
Ранее «Хезболла» совершила БПЛА-атаку по штабу израильского артиллерийского дивизиона.
Также сообщалось, что в результате атаки дронов ЦАХАЛ в Ливане погибли три человека.