РИА Новости: в результате атаки дронов ЦАХАЛ в Ливане погибли три человека

Три человека погибли в поселении Кафр-Кила на юге Ливана в результате атаки БПЛА со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

Отмечается, что удар был нанесён по трёхэтажному жилому дому. Здание полностью разрушено в результате атаки.

«Поиски под обломками продолжаются», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, двое погибших были представителями палестинских формирований.

Ранее стало известно о том, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением «Хезболла».