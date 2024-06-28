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РИА Новости: в результате атаки дронов ЦАХАЛ в Ливане погибли три человека

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Три человека погибли в поселении Кафр-Кила на юге Ливана в результате атаки БПЛА со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
РИА Новости: в результате атаки дронов ЦАХАЛ в Ливане погибли три человека
  • AP
  • © Francisco Seco

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.

Отмечается, что удар был нанесён по трёхэтажному жилому дому. Здание полностью разрушено в результате атаки.

«Поиски под обломками продолжаются», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, двое погибших были представителями палестинских формирований.

Ранее стало известно о том, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

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