РИА Новости: в результате атаки дронов ЦАХАЛ в Ливане погибли три человека
- AP
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.
Отмечается, что удар был нанесён по трёхэтажному жилому дому. Здание полностью разрушено в результате атаки.
«Поиски под обломками продолжаются», — отметил собеседник агентства.
По предварительным данным, двое погибших были представителями палестинских формирований.
Ранее стало известно о том, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением «Хезболла».