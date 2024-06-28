NBC: ВС США перемещают силы к Израилю и Ливану для эвакуации в случае эскалации

ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для эвакуации своих граждан в случае эскалации противостояния между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

Об этом информирует NBC News.

Кроме того, по данным телеканала, США ведут переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке для координации потенциальной эвакуации и «любых коалиционных военных операций».

Ранее поступала информация, что США работают над дипломатическим соглашением между Израилем и «Хезболлой».

Также председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что операция Израиля в Ливане приведёт к конфликту с Ираном.