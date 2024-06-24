Пентагон: операция Израиля в Ливане приведёт к конфликту с Ираном

Проведение наступательных действий израильской армией против ливанской «Хезболлы» может спровоцировать конфликт, в котором будет участвовать Иран.

Об этом сказал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун, передаёт Reuters.

По словам генерала, «Хезболла» представляет для ЦАХАЛ большую опасность, чем ХАМАС, так как шииты превосходят палестинцев боевым потенциалом и количеством вооружений.

«Иран, по моему мнению, будет в большей степени склонен предоставить большую поддержку «Хезболле». Всё это может способствовать расширению конфликта в регионе», — отметил Браун.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что власти Израиля в скором времени примут необходимые решения по Ливану.