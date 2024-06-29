CNN: многие дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением Байдена на дебатах

Зарубежные дипломаты шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на прошедших предвыборных дебатах.

Такое заявление было опубликовано телеканалом CNN со ссылкой на неназванных дипломатов из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», — говорится в материале.

Ранее редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Также в CNN заявили, что выступление Байдена на дебатах вызвало тревогу у демократов.