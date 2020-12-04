Die Welt: конгресс США намерен остановить вывод войск из ФРГ и расширить санкции против «Северного потока — 2»

Анонсированный Дональдом Трампом ещё в июне частичный вывод войск США из ФРГ может быть заблокирован конгрессом, пишет Die Welt. Такое решение поддерживают как республиканцы, так и демократы. Также конгрессмены намерены расширить санкции против «Северного потока — 2», однако европейских правительств это расширение не коснётся.
Конгресс США намерен заблокировать запланированный Дональдом Трампом вывод войск США с территории ФРГ, пишет Die Welt, ссылаясь на новый проект пакета законов к оборонному бюджету США, согласованный как демократами, так и республиканцами.
Как сообщает издание, в проекте закона говорится, что конгресс считает Германию сильным партнёром по НАТО, а наличие на немецкой территории 34 500 американских солдат является важным элементом сдерживания военной агрессии и экспансионистских устремлений России в Европе. Кроме того, в документе подчёркивается, что расположенные в Германии войска играют важную роль при поддержке военных операций США на Ближнем Востоке, в Африке и в Афганистане.
Дональд Трамп анонсировал частичный вывод американских войск с территории ФРГ в июне, напоминает Die Welt: он объяснил это решение недостаточным вкладом Берлина в НАТО. Американский контингент в Германии планировалось сократить на 12 тыс. человек. Сразу после этого тогдашний министр обороны США Марк Эспер заявил, что вывод войск будет реализован как можно скорее, однако с тех пор ничего сделано не было.
Как отмечает Die Welt, конгресс планирует принять новый пакет законов к оборонному бюджету ещё в этом году.
Издание также сообщает, что конгресс США намерен расширить санкции против «Северного потока — 2», предварительно проконсультировавшись с европейскими партнёрами. При этом вводить санкции против правительств Германии и каких-либо других европейских государств не планируется. Известно, что за расширение санкций в отношении газопровода выступают обе палаты конгресса.
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