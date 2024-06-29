Lockheed Martin получила контракт на создание систем Patriot на $5,2 млрд
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Отмечается, что работы в рамках данного контракта будут проводиться в различных штатах, включая Техас, Алабаму, Флориду, Небраску и ряд других.
Планируемое количество комплексов ПВО не уточняется.
В начале июня Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд.
Кроме того, Пентагон заключил контракт на $1,4 млрд для полной оценки проблем США с нацбезопасностью.