Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд
Контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $1,9 млрд заключили Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin — один из его крупнейших подрядчиков.
Как следует из опубликованных 3 июня Пентагоном данных, заказ должен быть исполнен до 31 мая 2028 года.
Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт на производство используемых на Украине ракет GMLRS.
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