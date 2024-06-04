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Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд

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Контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $1,9 млрд заключили Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin — один из его крупнейших подрядчиков.

Как следует из опубликованных 3 июня Пентагоном данных, заказ должен быть исполнен до 31 мая 2028 года.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт на производство используемых на Украине ракет GMLRS.

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