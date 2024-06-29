Пентагон заключил контракт на $1,4 млрд для полной оценки проблем США с нацбезопасностью

Пентагон заключил контракт в размере свыше $1,4 млрд на проведение полной оценки проблем страны в сфере национальной безопасности.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что контракт получил Институт оборонного анализа из Вирджинии на проведение исследований, анализа, технической оценки, тестирования и поддержки офиса министра обороны, объединённого штаба, боевых команд и оборонных агентств.

По данным ведомства, подрядчик обязан провести «полную оценку проблем национальной безопасности» страны.

В начале июня Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд.

Также бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО «железный купол».