Пентагон заключил контракт на $1,4 млрд для полной оценки проблем США с нацбезопасностью
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Отмечается, что контракт получил Институт оборонного анализа из Вирджинии на проведение исследований, анализа, технической оценки, тестирования и поддержки офиса министра обороны, объединённого штаба, боевых команд и оборонных агентств.
По данным ведомства, подрядчик обязан провести «полную оценку проблем национальной безопасности» страны.
В начале июня Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд.
Также бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО «железный купол».