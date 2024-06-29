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Трамп пообещал защитить США, создав аналог системы ПРО «железный купол»

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Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО «железный купол».

«Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел — современная противоракетная защита», — цитирует Трампа РИА Новости.

При этом бывший глава Белого дома добавил, что система будет целиком сделана в США.

Ранее Трамп заявил, что Россия не будет врагом США, если Белый дом возглавит «разумный президент».

Также премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.

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