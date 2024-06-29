Трамп пообещал защитить США, создав аналог системы ПРО «железный купол»
«Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел — современная противоракетная защита», — цитирует Трампа РИА Новости.
При этом бывший глава Белого дома добавил, что система будет целиком сделана в США.
Ранее Трамп заявил, что Россия не будет врагом США, если Белый дом возглавит «разумный президент».
Также премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.