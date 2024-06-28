Туск: ЕС профинансирует проект «железного купола» ПВО над Европой

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Евросоюз профинансирует проект «железного купола» противовоздушной обороны над Европой.

Туск заявил об этом после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передаёт ТАСС.

Речь идёт о проекте «железного купола», который инициировали Польша и Греция.

«Польше в итоге удалось «пробить» этот проект», — сказал Туск.

Отмечается также, что Варшава смогла вывести на уровень ЕС проект балтийской линии обороны на границе с Россией.

Ранее в СМИ сообщалось, что Польша и страны Прибалтики попросили у ЕС средства на возведение «линии обороны» протяжённостью 700 км на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость сооружения оценивается в €2,5 млрд.