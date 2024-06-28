«Профессионалы по выбиванию средств»: почему Польша и Прибалтика призвали ЕС профинансировать создание линии обороны

Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин просят у Евросоюза средства на возведение «линии обороны» длиной 700 км на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное лидерами Польши и стран Прибалтики председательствующей в Совете ЕС Бельгии. Стоимость сооружения оценивается в €2,5 млрд, оно призвано защитить от якобы имеющихся «военных и гибридных угроз». По мнению авторов письма, оборудование границы должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями альянса. Как считают эксперты, идея стран Балтии и Польши запросить у ЕС деньги на «линию обороны» для защиты от России — это попытка заработать на раскручивании русофобских страхов.

Польша и страны Балтии призвали ЕС выделить деньги на линию обороны длиной 700 км на границе с Россией и Белоруссией для защиты от якобы имеющейся военной угрозы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, направленное лидерами перечисленных государств Евросоюза председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией решит острую и неотложную необходимость его (Евросоюза. — RT) защиты от военных и гибридных угроз», — говорится в письме.

Отмечается также, что нужно предпринять «чрезвычайные меры», поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена «военными и гражданскими средствами».

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«Масштаб и стоимость этого совместного начинания требуют от Евросоюза целенаправленных действий для оказания проекту как политической, так и финансовой поддержки», — добавляется в письме.

Стоимость сооружения оценивается в €2,5 млрд. Согласно тексту документа, планирование и внедрение оборонительной линии на восточной границе Евросоюза должно осуществляться в координации с НАТО и в соответствии с военными требованиями альянса.

Ранее о планах Варшавы создать единую линию обороны на границе с Россией совместно с республиками Прибалтики заявил замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, выступая в Литве на заседании глав оборонных ведомств 12 европейских государств НАТО. По его словам, идея заключается в том, чтобы «балтийская линия обороны» соединялась с 400-километровым участком польской границы вдоль российских и белорусских территорий, которую планируется укрепить в рамках национальной программы «Восточный щит». Как отмечал премьер-министр Польши Дональд Туск, Варшава решила инвестировать «в безопасную границу на востоке» — речь идёт о возведении «фортификационных укреплений», а также о модернизации уже имеющихся «элементов безопасности» на границе.

Прибалтийская инициатива

Напомним, о своём решении построить единую линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией страны Прибалтики сообщили ещё в январе этого года, соответствующее сообщение опубликовало Министерство обороны Эстонии на своём сайте. Речь шла об «общей балтийской зоне обороны», которая предназначена для сдерживания и защиты от военных угроз. По словам главы эстонского Минобороны Ханно Певкура, это «тщательно продуманный проект». Как он подчеркнул, украинский конфликт продемонстрировал, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, балтийским республикам «нужны оборонные объекты на границе», чтобы защититься. По данным газеты Postimees, власти Эстонии намерены построить около 600 бункеров на восточной границе страны на случай «возможной угрозы со стороны России».

В мае, после переговоров с коллегами из Латвии и Эстонии, министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас также сообщил о возведении совместной с другими республиками Прибалтики линии обороны, включающей сеть укреплений вдоль границы этих стран с Россией и Белоруссией. По его словам, Вильнюс, Рига и Таллин «продвигаются вперёд в реализации этой идеи», несмотря на то что используют разные механизмы. Для возведения заграждений у балтийских республик в ход идут такие оборонительные приспособления, как металлические ежи, железобетонные блоки, «зубы дракона» и другие. По версии литовского министра, эти укрепления помогут остановить возможное продвижение вражеских войск. По оценкам Касчюнаса, данные сооружения могут быть возведены на границе уже к концу лета — началу осени.

Литовские военные

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Заработать на русофобских страхах

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, идея стран Балтии и Польши запросить у ЕС деньги на линию обороны для защиты от России — это попытка заработать «на раскручивании русофобских страхов».

«Мы наблюдаем очередной пример того, как европейские страны второго и третьего эшелона пытаются подороже продать себя Брюсселю, прикрываясь идеей о необходимости сдерживания России. Есть все основания полагать, что в условиях обострения глобальной конфронтации им удастся хорошо заработать на страхах своих богатых покровителей. Ничего другого, кроме русофобии, страны Балтии и Польша предложить Евросоюзу попросту не могут», — рассказал Фельдман в беседе с RT.

Однако, по его словам, ко всеобщему разочарованию Варшавы и её балтийских союзников, Россия «ни на кого нападать не планирует».

«Так что деньги европейских налогоплательщиков на возведение укреплений и фортификаций на границе с РФ и Белоруссией будут потрачены впустую. При этом сама по себе инициатива строительства линии обороны — превращения Польши и Прибалтики в форпост на восточном фланге НАТО — говорит о неспособности Украины играть такую роль. Это свидетельствует о постепенном разочаровании западных спонсоров в режиме Зеленского. Уже сейчас лидеры ЕС начинают задумываться, как они будут себя защищать в случае капитуляции Киева», — отметил аналитик.

В свою очередь, доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов напомнил, что Россия не угрожает странам Прибалтики и Польше, которые «безосновательно раздувают миф о российской угрозе».

«В связи с этим идея создания общей линии обороны выглядит логичным решением, только если руководствоваться искусственно сгенерированным страхом перед иллюзорной российской угрозой. Другое дело, что если ЕС выделит €2,5 млрд на строительство этих фортификаций, то это будет сделано не в интересах этих государств, а в целях демонстрации символического политического антироссийского хода, который приведёт к дополнительной эскалации», — заявил Ежов в комментарии RT.

По его мнению, хотя линия обороны и призвана укрепить сухопутные границы, однако с учётом всего арсенала современных средств вооружений, «гарантий полной безопасности эти укрепления не дадут».

«Это свидетельствует о практической нецелесообразности такого шага. Таким образом, ожидаемый эффект от инициативы предоставляется довольно сомнительным, если не считать практически гарантированный рост конфронтационных настроений между Россией и НАТО на фоне такого рода военных приготовлений Польши и стран Прибалтики при поддержке Североатлантического альянса», — сказал Ежов.

«Профессионалы по выбиванию средств»

Как отметил военный эксперт Александр Хроленко в разговоре с RT, возведение общей линии обороны не способно защитить восточноевропейские страны, поскольку современным средствам поражения не помешают такие препятствия.

«Сложно даже представить технологию, которую в Польше и странах Балтии могли бы применить, чтобы их безопасность возросла. Идея об общей линии безопасности больше похожа на клоунаду, учитывая происходящее на украинском театре военных действий, где ракеты, ударные беспилотники, высокоточные средства авиационного поражения летят по объектам ВСУ на всей территории, подконтрольной киевскому режиму, на всю глубину оперативного тыла. При таком сценарии никакой забор, возведённый у границы с Россией и Белоруссией, не будет иметь никакого значения», — уверен аналитик.

Однако, по его словам, учитывая, что в ЕС сейчас принято поощрять антироссийские инициативы, вполне вероятно, что Евросоюз выделит €2,5 млрд странам Прибалтики и Польше на строительство линии обороны для защиты от России.

«Это всё поощряется Брюсселем, в том числе финансово, поэтому, я думаю, какие-то деньги Варшава и её балтийские союзники получат и поделят. Всё как обычно, это бизнес», — сказал эксперт.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, проект возведения линии общей обороны нужен Польше и Прибалтике, чтобы получить деньги «из европейских и натовских фондов».

Здание Еврокомиссии

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«Поляки и прибалты являются профессионалами по выбиванию средств из западных фондов, они стремятся к тому, чтобы получать от этих структур ещё больше средств, и им нужен для этого повод. На этот раз они его нашли — это возведение общей линии обороны. Данная идея не кажется абсурдной только в том случае, если не выходить за рамки пропагандистской картины мира, которая предлагается сейчас в Европейском союзе. Все эти запугивания вторжением России являются информационным блефом, а не реальной опасностью», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Он предположил, что даже если ЕС выделит необходимую сумму на строительство общей оборонной линии на границе с Россией, то этот проект «вряд ли будет реализован в срок из-за коррупционной составляющей».

«В Прибалтике умеют заниматься нецелевым расходованием средств. Так что и строительство общей линии обороны может потребовать гораздо больше времени, чем сейчас об этом заявляется, и гораздо больше средств», — считает аналитик.

При этом возведение общей оборонной линии «так или иначе будет связано с активизацией сил НАТО» на границе с Россией, отметил Неменский.

«Любая военная активность стран НАТО у российских границ повышает опасность каких-то военных инцидентов. И Россия вынуждена будет со своей стороны предпринимать ответные действия для уравновешивания военных сил у своих границ», — сказал эксперт.

По словам ведущего эксперта Центра координации исследований РИСИ Сергея Ермакова, участие НАТО как военной структуры в строительстве линии обороны только усилит напряжённость на границе и в регионе в целом.

«Это ещё больше повысит градус противостояния Североатлантического альянса с Россией, это очередной шаг к эскалации. И за счёт повышения градуса напряжённости в отношениях с РФ Польша и страны Прибалтики со своими инициативами об общей линии обороны оказываются на пике натовской повестки, что им крайне выгодно», — заключил аналитик в разговоре с RT.