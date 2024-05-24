«Заработать на русофобской истерии»: как Польша хочет создать с Прибалтикой единую линию обороны у границ России

Польша совместно с Литвой, Латвией и Эстонией создаст единую линию обороны на границе с Россией, заявил польский замминистра национальной обороны Цезарий Томчик. По его словам, стороны планируют «обменяться опытом», чтобы соединить балтийскую линию обороны с национальной программой Польши «Восточный щит». Ранее Варшава объявила, что хочет укрепить 400-километровый участок польской границы с Россией и Белоруссией. На эти цели власти Польши потратят 10 млрд злотых ($2,5 млрд). По мнению экспертов, инициатива по возведению общей линии обороны может быть частью более широкой стратегии НАТО по усилению восточного фланга альянса. Однако этот проект обречён на провал, поскольку никакие наземные укрепления не помешают крылатым ракетам и другим средствам поражения, считают аналитики.

Варшава создаст единую линию обороны на границе с Россией совместно с республиками Прибалтики, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, выступая в Литве на заседании глав оборонных ведомств 12 европейских государств НАТО.

«Мы хотим обменяться этим опытом, и мы желаем, чтобы это (возводимые Польшей и странами Балтии линии укреплений на границах с РФ. — RT) стало единым целым. То есть чтобы балтийская линия обороны соединялась с «Восточным щитом», — приводит слова Томчика ТАСС.

Ранее, 18 мая, на церемонии в Кракове в честь 80-й годовщины завершения битвы под Монте-Кассино премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Варшава реализует национальную программу «Восточный щит» по укреплению 400-километрового участка польской границы с Россией и Белоруссией. На эти цели власти Польши намерены потратить 10 млрд злотых ($2,5 млрд). По словам Туска, в Варшаве приняли решение инвестировать в безопасность — прежде всего «в безопасную границу на востоке». Речь идёт о строительстве «фортификационных укреплений», а также о модернизации уже имеющихся «элементов безопасности» на границе.

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Через несколько дней, 22 мая, после встречи со своими коллегами из Латвии и Эстонии в литовском городе Паланга, министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объявил о создании совместной с другими странами Балтии линии обороны, которая должна включать в себя сеть укреплений вдоль границ Литвы, Латвии и Эстонии с Россией и Белоруссией. По его словам, прибалтийские страны «продвигаются вперёд в реализации этой идеи», хотя и задействуют разные механизмы. Для создания укреплений они используют металлические «ежи», железобетонные блоки, «зубы дракона» и другие оборонительные приспособления. Касчюнас утверждает, что такого рода укрепления позволят остановить возможное продвижение вражеских войск. По оценкам министра обороны Литвы, эти фортификации могут появиться на границе уже к концу лета — началу осени.

«Ажиотаж на пустом месте»

Напомним, о том, что страны Прибалтики приняли решение возвести единую линию обороны вдоль границы между Россией и Белоруссией, сообщалось ещё в январе текущего года на сайте военного ведомства Эстонии. Тогда министры обороны трёх балтийских республик одобрили создание «общей Балтийской зоны обороны», предназначенной для сдерживания и защиты от военных угроз, после чего подписали соответствующее соглашение. Тогда глава эстонского Минобороны Ханно Певкур назвал Балтийскую оборонительную зону «тщательно продуманным проектом». По его словам, конфликт на Украине показал, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, странам Прибалтики «нужны оборонные объекты на границе», чтобы защититься. По данным газеты Postimees, Таллин хочет построить порядка 600 бункеров на восточной границе страны на случай «возможной угрозы со стороны России».

Как отметил в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, власти стран Прибалтики и Польши намеренно «создают массовый психоз относительно пресловутой российской угрозы».

«Всё это делается для того, чтобы объяснить своим гражданам, почему они действуют иррационально и тратят колоссальные средства на оборону. Для того чтобы закрепить на уровне сознания населения мнимую опасность со стороны России, Варшаве, Вильнюсу, Риге и Таллину необходимы символы: сначала это были попытки в построении стен на границе, но это не сработало, теперь они хотят реализовать более масштабный проект. Не исключено, что денег на него они попросят у США», — сказал Мухин.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

© Henry Nicholls, Pool Photo via AP

По его мнению, инициатива по возведению общей линии обороны Польши и стран Прибалтики может быть частью более широкой стратегии НАТО по усилению восточного фланга альянса.

«Не стоит забывать, что Варшава и балтийские республики активно строят инфраструктуру НАТО на своей территории в виде аэродромного подскока, укреплённых линий, которые могут стать местом сосредоточения военнослужащих блока», — констатировал Мухин.

Как отметил эксперт, возведение единой оборонной линии стран Прибалтики и Польши у границ России в структуре общих военных приготовлений Североатлантического альянса повлечёт за собой ответные меры РФ. «Речь может идти как о симметричных, так и об асимметричных действиях российской стороны», — отметил аналитик.

По его словам, реализация планов Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина создаст новый виток напряжённости в регионе, притом что балтийские государства и польские власти создают ажиотаж на пустом месте. Как считает Мухин, власти этих четырёх государств «преследуют конкретные финансовые интересы, надеясь на денежную поддержку Вашингтона».

«Политические игры»

Однако, несмотря на возможные вложения американских властей в проект возведения общей оборонной линии, у Польши и стран Прибалтики вряд ли получится создать что-то стоящее, считает военный эксперт Александр Хроленко.

«Дело в том, что никакие наземные линии обороны, будь то колючая проволока или другие приспособления, не помешают при необходимости перелететь эту зону ударным беспилотникам, крылатым ракетам и другим средствами поражения. Всё, что затевает Вильнюс и его прибалтийские союзники, — это чистой воды политические игры, которые позволяют извлечь из карманов налогоплательщиков побольше средств на укрепление обороны. В конечном итоге всё сведётся к мышиной возне. Тем временем в Минобороны РФ регулярно сообщают о ликвидированных иностранных наёмниках на украинском театре военных действий, среди которых превалирующая часть — это поляки. Вот где идёт реальная борьба. А все эти рвы и защитные укрепления... В основном они смогут остановить только миграцию зверей», — сказал Хроленко в разговоре с RT.

По его словам, несмотря на то что возведение общей линии обороны Польши и стран Прибалтики больше похоже на геополитическую глупость, с другой стороны, это способствует развитию военно-политической истерии.

«Она нужна, чтобы перенаправить финансовые потоки на оборону в государствах, которые живут на подачки США и Евросоюза, а также сдают в аренду территорию своей страны для полигонов Соединённых Штатов и НАТО. Последние же пребывают в тупике: они рассчитывали нанести стратегическое поражение России на поле боя, но просчитались. Весь мир теперь знает, что Запад не может конкурировать с Россией по производству оружия и боеприпасов, западный альянс обречён на поражение в том числе из-за немощи своего ВПК», — считает Хроленко.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский пояснил, что Польша сейчас активно развивает оборонное сотрудничество с тремя прибалтийскими республиками, поскольку наладить связи по этой линии в рамках «вишеградской группы» не получилось из-за позиции Венгрии и Словакии относительно украинского конфликта.

«И Будапешт, и Братислава не готовы поддерживать безумные идеи польского руководства. Теперь Варшава пытается стать лидером региона поменьше, но более лояльного к антироссийским инициативам. В Прибалтике даже не задаются вопросы, будет ли Россия нападать и для чего ей это нужно, — для них это уже своего рода аксиома. Под эту раскрученную тему об угрозе РФ можно выбивать довольно долго и много денег из Соединённых Штатов как союзного государства, а заодно продвигать некоторые проекты, в том числе выстраивание общей оборонной линии со странами Прибалтики», — сказал эксперт в беседе с RT.

Учения НАТО в Польше

© AP Photo/Czarek Sokolowski

По словам Неменского, сейчас на раскручивание мифа о российской угрозе — «большой политический заказ со стороны США».

«И этот заказ очень удачно сочетается с проектом по возведению общей линии обороны Польши и балтийских республик, которые спят и видят, как бы побольше заработать на усугублении русофобской истерии», — заключил аналитик.