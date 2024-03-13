«Доля в противостоянии с Россией»: Латвия профинансирует «продвижение демократии» на постсоветском пространстве

Рига намерена профинансировать масштабную программу по продвижению «демократических ценностей» и гендерного равенства в странах Восточного партнёрства Евросоюза, включая Украину, Молдавию, Армению и Белоруссию. В латвийском МИД собираются сделать упор также на финансирование проектов в трёх центральноазиатских государствах — Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. В экспертном сообществе отмечают, что подобные инициативы могут свидетельствовать о новых попытках Запада использовать Прибалтику в качестве прокси-силы в зоне традиционных российских интересов.

RT ознакомился с материалами объявленного МИД Латвии грантового конкурса, направленного на поддержку связей с государствами постсоветского пространства. В рамках проекта планируется профинансировать целый ряд гуманитарно-политических инициатив за рубежом.

В описании тендера указываются ключевые реципиенты помощи — представители Восточного партнёрства ЕС (Украина, Армения, Грузия, Молдавия) и страны Центральной Азии (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Упоминается также важность поддержки гражданского общества в Белоруссии.

Помощь запланирована в таких областях, как государственное управление, бизнес, гендерное равенство и информационная сфера. Грантополучателей намерены определить в 2024 и 2025 годах, они будут претендовать на суммы до €100 тыс. Суммарно МИД Латвии собирается выделить на указанную программу более €790 тыс.

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В фокусе интересов

В материалах конкурса прописана специфика помощи в отношении разных стран. Так, про финансирование программы в Молдавии сообщается, что акцент будет сделан на проектах, связанных с интеграцией Кишинёва в Евросоюз, развитием в стране гражданского общества и «содействием демократическому участию». В отдельном блоке отмечены проекты, направленные на «повышение устойчивости общества к дезинформации», «развитие медиаграмотности» и кибербезопасность.

В Армении грантодатели собираются фокусировать внимание также на проектах в сфере сокращения незаконных финансовых потоков и регионального развития.

Блок работы по Минску содержит обязательный пункт — развитие «гражданского общества Белоруссии за пределами Белоруссии». В рамках этого пункта предполагается финансировать поддержку «лиц, подвергшихся репрессиям со стороны белорусского режима». При этом подчёркивается, что ни прямыми, ни косвенными партнёрами в рамках этих проектов не могут быть белорусские политические или государственные организации.

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее поблагодарила премьер-министра Латвии Эвику Силиню за инициативность на этом направлении, указав, в частности, на деятельность «Балтийского центра передового опыта в области средств массовой информации» (Baltic Center for Media Excellence).

Центр активно финансирует оппозиционных журналистов, в частности из Белоруссии, а в его руководство входят представители государственного медиахолдинга Латвийской Республики.

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Подрывной плацдарм

В разговоре с RT председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович подчеркнул, что Латвия в качестве оператора «мягкой силы» на постсоветском пространстве может выполнять задачи, поставленные старшими партнёрами по ЕС и НАТО.

«Речь идёт об использовании страны как прокси, поскольку в Латвии есть как агрессивная русофобская идеология, так и кадры, владеющие русским языком. Тут прослеживается своеобразная политическая логика НАТО, состоящая в том, что каждая страна альянса должна вкладывать какую-то свою долю в общее противостояние с Россией», — говорит эксперт.

Политолог отметил агрессивный характер работы западных НКО и прокси-структур на постсоветском пространстве.

«Ничего общего с реальной демократизацией. Это подрывная деятельность по формированию антироссийских настроений. Латвии, возможно, частично позволяют оперировать чужими средствами», — полагает Мендкович.

Эксперт указывает на то, что страны Прибалтики стали передовым плацдармом в апробации антироссийской и смежной антибелорусской повестки.

«В Латвии, Литве и Эстонии осело много разного рода экстремистских организаций, начиная с белорусской прозападной оппозиции и заканчивая российскими либеральными структурами. Можно упомянуть и действующих в странах региона так называемых ингерманландских сепаратистов, которые декларируют отторжение от России территорий Ленинградской области и части Карелии. В связи с этим можно прогнозировать лишь увеличение усилий по ведению против России информационной войны, в том числе в странах, входящих в нашу традиционную сферу влияния», — заключает политолог.