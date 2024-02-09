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Посольство: Латвия не может закрыть Балтийское море для судоходства России

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Балтийское море не может быть закрыто Латвией и её прибалтийскими соседями для российского судоходства. Реальных возможностей сделать это у них нет. Об этом заявил временный поверенный в делах России в республике Олег Зыков.
Посольство: Латвия не может закрыть Балтийское море для судоходства России
  • Gettyimages.ru
  • © Binnerstam

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в октябре 2023 года допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов. По словам Зыкова, нужно понимать, что сделать это ни у Латвии, ни у её соседей не получится.

«Следует понимать, что ни у Латвии, ни у её прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей закрыть Балтийское море для российского судоходства», — заявил он в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что призыв Ринкевича не встретил широкой поддержки в рядах союзников республики по НАТО и Евросоюзу.

Ранее в МИД России заявили, что закрытие Балтийского моря для российского судоходства означает, что оно закроется для всех.

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