Посольство: Латвия не может закрыть Балтийское море для судоходства России
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич в октябре 2023 года допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов. По словам Зыкова, нужно понимать, что сделать это ни у Латвии, ни у её соседей не получится.
«Следует понимать, что ни у Латвии, ни у её прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей закрыть Балтийское море для российского судоходства», — заявил он в интервью РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что призыв Ринкевича не встретил широкой поддержки в рядах союзников республики по НАТО и Евросоюзу.
Ранее в МИД России заявили, что закрытие Балтийского моря для российского судоходства означает, что оно закроется для всех.