Замглавы российского МИД Александр Грушко подчеркнул, что закрытие Балтийского моря для прохода судов из России означает его закрытие для всех остальных стран.

Об этом дипломат сказал в ходе Евразийского экономического форума.

Грушко подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним морем Североатлантического альянса.

«Я думаю, что те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — цитирует его ТАСС.

Грушко добавил, что тот, кто предпримет попытку закрыть Балтийское море для России, должен чётко осознавать все негативные последствия такого решения.

Ранее лидер Латвии Эдгар Ринкевич допустил закрытие Балтийского моря для всех российских судов, если расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имела и не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.