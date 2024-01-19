Эстония, Литва и Латвия создадут линию обороны на границе с Россией
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Эстонское Министерство обороны объявило, что соглашение между республиками подписано в Риге. Оборонительная зона будет состоять из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военной угрозы.
«Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности», — объяснил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
Вместе с этим в Министерстве обороны Литвы ранее отметили, что не видят перспектив нападения России на Запад.