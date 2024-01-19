RT в Telegram
Подпишись

Эстония, Литва и Латвия создадут линию обороны на границе с Россией

Короткая ссылка
Линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Российской Федерацией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.
Эстония, Литва и Латвия создадут линию обороны на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

Эстонское Министерство обороны объявило, что соглашение между республиками подписано в Риге. Оборонительная зона будет состоять из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военной угрозы.

«Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности», — объяснил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Вместе с этим в Министерстве обороны Литвы ранее отметили, что не видят перспектив нападения России на Запад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить