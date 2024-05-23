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МИД Польши: Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России

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Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ страны, против российских ракет.

Об этом в интервью порталу «Укринформ» заявил представитель Министерства иностранных дел страны Павел Вронский. 

«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точек зрения», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом он отметил, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.

Ранее в Spiegel сообщили, что ФРГ предложила использовать ПВО с территорий НАТО для защиты Украины.

Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Украина своими действиями провоцирует Россию создать санитарную зону.

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