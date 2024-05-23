МИД Польши: Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России
Об этом в интервью порталу «Укринформ» заявил представитель Министерства иностранных дел страны Павел Вронский.
«Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точек зрения», — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом он отметил, что никаких решений по этому вопросу пока не принято.
Ранее в Spiegel сообщили, что ФРГ предложила использовать ПВО с территорий НАТО для защиты Украины.
Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Украина своими действиями провоцирует Россию создать санитарную зону.