В Госдуме ответили на слова премьера Эстонии о победе России в случае развала ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая считает, что если Евросоюз развалится, то это будет победой для России.

«Коллективный Запад довёл ситуацию до того, что многие ведущие политики сегодня всерьёз рассуждают о возможности развала НАТО, Евросоюза, провала и кризиса в экономике, многие говорят о грядущих проблемах, но тем не менее они продолжают двигаться в том же направлении, рассчитывая непонятно на что», — объяснил Чепа.

При этом он подчеркнул, что Россия отказывается от гегемонии одной силы.

«Мы говорим о многополярности, о необходимости создания безопасности в Европе», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что Россия никогда не ставила перед собой задачи «кого-то развалить».

«Больше того, у нас была стратегия на выстраивание отношений с Европейским союзом, и, в общем-то, мы предлагали продлить дорожную карту, но ЕС сам отказался это делать. Мы видим, как происходит региональное подразделение внутри ЕС... Есть отдельные интеграционные группы, и они занимают совершенно разные позиции по очень большому количеству вопросов», — добавила политолог.

Кроме того, евроскептицизм растёт сейчас во многих странах Европейского союза, пояснила аналитик.

«И всё больше стран, всё больше граждан всё-таки ставят под сомнение способность Брюсселя решить проблемы, которые есть, уж не говоря о том, что это не способно сделать национальное правительство стран», — заключила Ерёмина.

Ранее Каллас заявила, что если Евросоюз развалится, то это будет победой для России.

По её словам, в России не верят в многосторонность ЕС и способность европейских стран сохранить единство.