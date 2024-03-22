Политолог: Науседа поддерживает градус русофобии перед выборами в Европарламент

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв, комментируя заявление литовского президента Гитанаса Науседы о том, что государства восточного фланга НАТО, в отличие от стран альянса из других регионов, поддерживают идею возможности отправки на Украину подразделений Североатлантического альянса, подчеркнул в беседе с RT, что Науседа выдаёт желаемое за действительное.

«Литва большую часть времени — это самая русофобская страна Европы. Сейчас, наверное, Латвия её переплёвывает. Прибалты могут друг с другом меняться местами. Но понятно, что Науседа это скажет. Тем более, что Науседа стал первым президентом, который участвовал в похоронах наёмника, погибшего на Украине. Поэтому он выдаёт желаемое за действительное», — пояснил эксперт.

Кроме того, как добавил Трухачёв, Науседа это делает в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут сразу в 27 странах.

«Ему перед выборами необходимо поддерживать вот этот градус русофобской риторики. Кроме того, ему самому переизбираться. Каждый раз, когда мы слышим какое-то заявление от европейского политика, надо смотреть, нет ли у него на носу выборов», — рассказал аналитик.

Комментируя высказывание литовского президента о том, что государства восточного фланга НАТО поддерживают отправку войск на Украину, политолог пояснил, что в Прибалтике и в Польше — да, а в Финляндии — уже с оговоркой.

«В Чехии нынешнее правительство — да, большинство населения — нет. Словакия и Венгрия — однозначно нет, Хорватия — да. Румыния — туда-сюда, там много антироссийских заявлений, но там и к Украине есть большие вопросы. В Болгарии эта мера будет непопулярна», — отметил эксперт.

При этом, по его мнению, в самой Литве — большие сомнения, что большинство литовцев готовы ехать на Украину и умирать там.

«Только если США и Британия вместе с ними рядом пойдут», — заключил собеседник RT.

Ранее Науседа заявил, что государства восточного фланга НАТО, в отличие от стран альянса из других регионов, поддерживают идею возможности отправки на Украину подразделений Североатлантического альянса.

18 марта министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность стран Евросоюза договориться о размещении своих войск на Украине, чтобы помочь Киеву в борьбе против российских войск. Такое признание он сделал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.