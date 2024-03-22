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Президент Литвы: восток НАТО поддерживает отправку войск альянса на Украину

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Государства восточного фланга НАТО, в отличие от стран альянса из других регионов, поддерживают идею возможности отправки на Украину подразделений Североатлантического альянса.
Президент Литвы: восток НАТО поддерживает отправку войск альянса на Украину
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал литовский президент Гитанас Науседа в Брюсселе. Там он принял участие в Совете ЕС на уровне лидеров стран.

«Тенденция такова: страны восточного фланга совершенно нормально, конструктивно и позитивно воспринимают это предложение», — цитирует его ТАСС.

При этом Науседа сказал, что некоторые страны из других регионов, особенно из южного, «достаточно критически смотрят на данное предложение» и стремятся искать пути к деэскалации ситуации.

Президент Литвы не уточнил, о каких странах идёт речь.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность стран Евросоюза договориться о размещении своих войск на Украине, чтобы помочь Киеву в борьбе против российских войск. Такое признание он сделал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

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