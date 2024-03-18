Глава МИД Литвы не верит в готовность ЕС договориться о своих войсках на Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не верит в возможность стран Евросоюза договориться о размещении своих войск на Украине, чтобы помочь Киеву в борьбе против российских войск. Такое признание он сделал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

«Я не верю, что есть возможность договориться о размещении войск [стран ЕС] на территории Украины, так как раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам», — цитирует министра ТАСС.

Ландсбергис при этом вновь напомнил, что Литва готова рассмотреть все варианты и вступить в любую коалицию, «которая поможет Украине победить».

Перед этим глава МИД Литвы заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск Запада на Украину.

Минувшей ночью российский президент Владимир Путин заявил, что в случае конфликта России и НАТО мир окажется в одном шаге от третьей мировой войны. В интервью Такеру Карлсону он отмечал, что отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.