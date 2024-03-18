RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Литвы не верит в готовность ЕС договориться о своих войсках на Украине

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не верит в возможность стран Евросоюза договориться о размещении своих войск на Украине, чтобы помочь Киеву в борьбе против российских войск. Такое признание он сделал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Глава МИД Литвы не верит в готовность ЕС договориться о своих войсках на Украине
  • РИА Новости

«Я не верю, что есть возможность договориться о размещении войск [стран ЕС] на территории Украины, так как раньше мы не могли прийти к общему мнению и по менее чувствительным вопросам», — цитирует министра ТАСС.

Ландсбергис при этом вновь напомнил, что Литва готова рассмотреть все варианты и вступить в любую коалицию, «которая поможет Украине победить».

Перед этим глава МИД Литвы заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск Запада на Украину.

Минувшей ночью российский президент Владимир Путин заявил, что в случае конфликта России и НАТО мир окажется в одном шаге от третьей мировой войны. В интервью Такеру Карлсону он отмечал, что отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить