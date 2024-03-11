МИД Литвы заявил об отмене красных линий по отправке западных войск на Украину
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Таким образом он прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона, призвавшего Запад «насторожиться» на фоне украинского конфликта.
«Начав говорить (об отправке войск. — RT), мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя», — отметил Ландсбергис.
По его словам, «бесконечные дебаты» без принятия решения ослабляют Европу. Он добавил, что страны Запада потратили до девяти месяцев на обсуждение необходимости решения вопроса о поставках боеприпасов Киеву.
Ландсбергис также одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Украине 800 тыс. снарядов.
Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал активные попытки Франции создать коалицию из тех, кто готов направить войска на Украину, прямой линией нагнетания напряжённости.