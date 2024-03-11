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МИД Литвы заявил об отмене красных линий по отправке западных войск на Украину

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки войск Запада на Украину, пишет Ouest France.
МИД Литвы заявил об отмене красных линий по отправке западных войск на Украину
  • Gettyimages.ru

Таким образом он прокомментировал заявление французского лидера Эммануэля Макрона, призвавшего Запад «насторожиться» на фоне украинского конфликта.

«Начав говорить (об отправке войск. — RT), мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя», — отметил Ландсбергис.

По его словам, «бесконечные дебаты» без принятия решения ослабляют Европу. Он добавил, что страны Запада потратили до девяти месяцев на обсуждение необходимости решения вопроса о поставках боеприпасов Киеву.

Ландсбергис также одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Украине 800 тыс. снарядов.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал активные попытки Франции создать коалицию из тех, кто готов направить войска на Украину, прямой линией нагнетания напряжённости.

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