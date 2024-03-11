Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряжённости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал активные попытки Франции создать коалицию из тех, кто готов направить войска на Украину, прямой линией нагнетания напряжённости.

Он подчеркнул, что расширение дискуссий и настойчивая активность французских властей по этому вопросу создают ещё большую напряжённость.

Песков добавил, что это очень опасная линия, которая потенциально может иметь самые нежелательные последствия.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину.

Он сообщил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.