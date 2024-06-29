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Axios: 60% американцев считают, что Байдена нужно заменить на выборах

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Более половины избирателей в США (60%) считают, что кандидатуру президента США Джо Байдена стоит заменить на предстоящих выборах главы государства.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на результаты опроса, проведённого консалтинговой группой Morning Consult.

Отмечается, что опрос проводился онлайн среди 2068 респондентов.

Погрешность составила плюс-минус два процентных пункта.

Ранее сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в США назревает крупная политическая драма после после дебатов Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Также редакционный совет The New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки и прекратить кампанию по переизбранию на второй срок.

Кроме того, газета The Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах.

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