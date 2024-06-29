Дерматолог Филёва: для купания опаснее всего закрытые водоёмы со стоячей водой

Дерматолог Александра Филёва предупредила в беседе с RT, чем можно заразиться при купании в непроверенных водоёмах.

«Опаснее всего закрытые водоёмы со стоячей водой — пруды или озёра, в которых живут водоплавающие птицы. В крови этих пернатых нередко обнаруживаются шистосомы, или кровяные сосальщики, — паразитические черви. Личинки таких червей — церкарии — могут попасть в воду, а оттуда на кожу человека», — предупредила врач — эксперт лаборатории «Гемотест».

Она пояснила, что заболевание, которое вызывают церкарии, по-научному называется «церкариоз», или «шистосоматидный дерматит». В обиходе эту болезнь также именуют «зудом купальщиков».

«Первые симптомы церкариоза обычно проявляются уже через 30 минут после купания: участки кожи, на которые попали личинки червей, краснеют и зудят. Так происходит, потому что церкарии выделяют большое количество токсических веществ. Через несколько часов на коже появляется сыпь и зудящие волдыри. Также может подняться температура тела (до 38 °C и выше). Примерно через семь — десять суток признаки болезни постепенно сходят на нет, но пятна на теле и лёгкий зуд могут сохраниться на несколько недель», — добавила Филёва.

По её словам, чтобы не заразиться церкариозом, нужно отказаться от купания в водоёмах со стоячей водой и густой растительностью по берегам. После купания нужно по возможности ополоснуться чистой водой, вытереться полотенцем, сменить купальный костюм.

Кроме того, она посоветовала перед заходом в воду смазать все открытые участки кожи кремом или мазью от насекомых — такие средства содержат вещества, отпугивающие личинки.

«Кроме того, опасно купаться в цветущем водоёме — пруду или озере, в котором разрастается фитопланктон (всевозможные водоросли). Водоросли не дают кислороду и ультрафиолетовым лучам проникнуть в толщу воды. Пройдя свой жизненный цикл, водоросли погибают, а продукты их разложения остаются в воде. Большинство из них токсичны и могут вызвать высыпания на коже, боль в животе, слезоточивость и покраснение глаз», — заявила врач.

Кроме того, как подчеркнула собеседница RT, в непроверенных водоёмах можно заразиться кишечными инфекциями, причём не только ротавирусом или дизентерией, но и брюшным тифом, гепатитом A и даже холерой.

«Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно выбирать только проверенные водоёмы. А если купания не удалось избежать и появились тревожные признаки болезни — немедленно обращаться к врачу», — заключила она.

Ранее доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов рассказал в беседе с RT, к чему могут привести слишком частое мытьё и дезинфекция рук.