Московский общегородской выпускной проходит в парке Горького

Празднование московского общегородского выпускного стартовало в парке Горького.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в парке выпускников приветствуют артисты на ходулях и ряженые герои в фантастических костюмах, группа визажистов и многие другие.

Также организаторы установили в парке специальное арт-пространство, где ребята наряду с профессиональными художниками разрисовывают стены, а также спортплощадки.

К вечеру большинство ребят собрались перед главной сценой, где идёт праздничный концерт.

Также в Петербурге проходит праздник выпускников школ «Алые паруса».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.