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Московский общегородской выпускной проходит в парке Горького

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Празднование московского общегородского выпускного стартовало в парке Горького.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в парке выпускников приветствуют артисты на ходулях и ряженые герои в фантастических костюмах, группа визажистов и многие другие.

Также организаторы установили в парке специальное арт-пространство, где ребята наряду с профессиональными художниками разрисовывают стены, а также спортплощадки.

К вечеру большинство ребят собрались перед главной сценой, где идёт праздничный концерт.

Также в Петербурге проходит праздник выпускников школ «Алые паруса».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

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