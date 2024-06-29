Московский общегородской выпускной проходит в парке Горького
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в парке выпускников приветствуют артисты на ходулях и ряженые герои в фантастических костюмах, группа визажистов и многие другие.
Также организаторы установили в парке специальное арт-пространство, где ребята наряду с профессиональными художниками разрисовывают стены, а также спортплощадки.
К вечеру большинство ребят собрались перед главной сценой, где идёт праздничный концерт.
Также в Петербурге проходит праздник выпускников школ «Алые паруса».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.