Путин поздравил российских выпускников школ

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

Видеообращение российского лидера к выпускникам опубликовано на сайте Кремля.

«Самое главное — реализовать своё призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», — сказал президент.

Путин отметил, что главной опорой для каждого человека является семья. Он выразил уверенность, что выпускники российских школ продолжат все самые лучшие семейные традиции.

Глава страны также пожелал им успехов, выдающихся достижений и побед.

Выпускные вечера состоятся в России 28—29 июня.

Ранее школьников, которые отказались от выпускного ради помощи бойцам спецоперации, пригласили на экскурсию в Госдуму.