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Школьников, которые отказались от выпускного ради помощи СВО, пригласили в ГД

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Школьников, которые отказались от выпускного ради помощи бойцам спецоперации, пригласили на экскурсию в Госдуму.
Школьников, которые отказались от выпускного ради помощи СВО, пригласили в ГД
  • © Госдума РФ

Депутат ГД Сергей Миронов поблагодарил ребят за проявленную осознанность и патриотизм.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вручила выпускникам почётные грамоты, уточнив, что они дадут баллы при поступлении в вуз.

После награждения детям провели экскурсию по зданию.

11 июня восемь девятиклассников в Подмосковье отказались от выпускного, а на сэкономленные деньги купили бойцам СВО дрон. Ребята из 14-й школы в Коломне собрали порядка 45 тыс. рублей.

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