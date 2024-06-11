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Девятиклассники в Подмосковье отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон

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Восемь девятиклассников из 14-й школы в Коломне отказались от выпускного, а на сэкономленные деньги купили бойцам СВО дрон.
Девятиклассники в Подмосковье отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон
  • РИА Новости

Об этом рассказала RT мама одного из школьников Наталья. Она объяснила, что родители долго решали, куда отправить детей на выпускной вечер, но так и не договорились.

«Тогда мы предложили: раз уж не можем договориться, то давайте сэкономленные средства потратим на доброту, на помощь СВО. Возможно, они спасут чью-то жизнь», — сообщила она.

Школьники собрали порядка 45 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Федеральной службе охраны (ФСО) созданы специализированные подразделения по борьбе с беспилотниками.

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