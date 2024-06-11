Девятиклассники в Подмосковье отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон
- РИА Новости
Об этом рассказала RT мама одного из школьников Наталья. Она объяснила, что родители долго решали, куда отправить детей на выпускной вечер, но так и не договорились.
«Тогда мы предложили: раз уж не можем договориться, то давайте сэкономленные средства потратим на доброту, на помощь СВО. Возможно, они спасут чью-то жизнь», — сообщила она.
Школьники собрали порядка 45 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в Федеральной службе охраны (ФСО) созданы специализированные подразделения по борьбе с беспилотниками.