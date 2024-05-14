В ФСО создали спецподразделения по борьбе с беспилотниками
- РИА Новости
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
Об этом заявил директор ФСО России Дмитрий Кочнев на пленарном заседании Совета Федерации.
«В результате проводимой работы в органах государственной охраны созданы специализированные подразделения по противодействию БПЛА», — цитирует его ТАСС.
В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что поставки в Вооружённые силы России танков, беспилотников и другого востребованного вооружения за последние годы выросли в разы.