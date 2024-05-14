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В ФСО создали спецподразделения по борьбе с беспилотниками

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В Федеральной службе охраны (ФСО) созданы специализированные подразделения по борьбе с беспилотниками.
В ФСО создали спецподразделения по борьбе с беспилотниками
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Об этом заявил директор ФСО России Дмитрий Кочнев на пленарном заседании Совета Федерации.

«В результате проводимой работы в органах государственной охраны созданы специализированные подразделения по противодействию БПЛА», — цитирует его ТАСС.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что поставки в Вооружённые силы России танков, беспилотников и другого востребованного вооружения за последние годы выросли в разы.

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