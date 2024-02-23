Путин заявил, что поставки танков и БПЛА в ВС России выросли в разы

Поставки в Вооружённые силы России танков, беспилотников и другого востребованного вооружения за последние годы выросли в разы.

С таким заявлением в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества выступил президент России Владимир Путин.

«За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что на очереди находится выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военной сфере.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Он также отметил, что доля современных вооружений в ядерных силах России достигла 95%.