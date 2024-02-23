Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Соответствующее видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что этот праздник — один из самых почитаемых в России.

Ранее Путин поздравил военнослужащих ВКС России с наступающим Днём защитника Отечества.

Также 17 февраля Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов.