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Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

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Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Соответствующее видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что этот праздник — один из самых почитаемых в России.

Ранее Путин поздравил военнослужащих ВКС России с наступающим Днём защитника Отечества.

Также 17 февраля Путин поздравил с юбилеем создания студенческих отрядов.

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